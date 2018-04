L'art du MIDI : les mélodies cartographiques

Un compositeur a eu l’idée de créer des mélodies en fonction des frontières visibles d’un pays, d’un continent.

John Keats, non pas le poète britannique romantique mais un compositeur contemporain a eu un éclair de créativité il y a quelques mois. Il a décidé de faire résonner les cartes des pays ou des continents en musique. Il mêle ainsi différentes disciplines, la cartographie, la musique et le graphisme dans ses compositions. Son projet de cartes musicales a été lancé il y a un an sur YouTube.

Chaque point dessinant les contours physiques de l’Europe, de la France, de l’Australie etc correspond à une note de musique, John Keats s’amuse à retracer avec son clavier électronique les formes et contours de zones terrestres. Les mélodies intimement liée à la géographie sont créées en format MIDI, très pratique pour les compositeurs créatifs. L’artiste a déjà mis en musique le monde, l’Amérique du Sud, l’Australie, le Royaume-Uni et l’Irlande, l’Afrique, l’Europe, les Etats-Unis et la France. Sur son compte YouTube, on retrouve même le portrait musical de Donald Trump et d’un doigt d’honneur… Ce qui est intéressant avec la technique de Keats est la singularité qui ressort de ces cartes musicales, la mélodie correspondant à la France étant par exemple bien plus complexe que celle des Etats-Unis en fonction des aspérités des frontières.

Le compte YouTube de John Keats est à visiter ici.