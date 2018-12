“L’amoureux de maman” : l'amour à travers les âges et les continents

Le podcast de Bintou Diarra brosse le portrait d’une relation pas comme les autres entre Antoine et Catherine.

Bintou Diarra est une journaliste spécialiste dans les questions féministes et d’émancipation des femmes. Elle signe pour Arte un podcast très personnel qui raconte sa mère à travers le prisme de l’amour. Un témoignage rare et touchant.

La mère de Bintou Diarra s’appelle Catherine et elle a 82 ans. Originaire de la région de Marahoué et plus précisément de la ville ivoirienne de Sinfra, elle a grandi entourée de prétendants. Catherine portait une coupe masculine et rayonnait d’une beauté incandescente. Si il y avait eu un concours Miss Côte-d’Ivoire, elle l’aurait gagné, dit-on. Quand elle a rencontré le jeune Antoine, 16 ans, elle était déjà mariée mais cela ne l’empêchait pas d’être amie avec des hommes. Antoine et Catherine se sont beaucoup baladés ensemble avant de se perdre de vue, subitement et pendant près de 60 ans. Elle est partie s’installer en France et lui a voyagé entre l’Angleterre, le Sierra Leone avant de rejoindre également l’hexagone. C’est lors d’un jour ordinaire, où Antoine faisait ses courses au supermarché qu’il a recroisé Catherine. Son coeur s’est alors réveillé et il a su que l’amour qu’il éprouvait pour elle ne s’était jamais éteint. Depuis ce moment, Catherine et Antoine vivent ensemble, malgré les tabous qui entourent les relations amoureuses des personnes âgées. Si Bintou Diarra a été dans un premier temps jalouse de cette relation, elle a compris qu’elle n’avait jamais vu sa mère aussi heureuse.

C’est cette révélation qui lui a donné l’idée d’enregistrer ce podcast, témoignage rare d’un couple de personnes âgées sur le désir, l’amour et la sexualité. Cette histoire d’amour extraordinaire, cette histoire de retrouvailles et de décennies prouve finalement la force des sentiments et du hasard dans nos vies.

Ecouter “L’amoureux de maman” (2018) de Bintou Diarra sur la chaîne YouTube d’Arte ou ci-dessous :