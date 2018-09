L'almanach du Cavalier Bleu numérisé

L’Université de Toronto vient de numériser et mettre en ligne l’almanach du Blaue Reiter, encore une bonne nouvelle pour les passionnés d’histoire de l’art.

Après avoir fondé la Nouvelle Association des Artistes Munichois, Kandinski, Marc, Münter et Kubin s’en détachent pour créer une exposition parallèle annonçant la création du Blaue Reiter (Le Cavalier Bleu), d’obédience expressionniste. Nous sommes alors en 1911 à Munich et un an plus tard paraîtra l’almanach dans lequel paraîtront des textes d’artistes mis au ban de la société culturelle, qui cherchent à décloisonner l’art. Cet almanach deviendra une sorte de manifeste du Blaue Reiter. On y retrouve des textes et des gravures, des reproductions religieuses et autres oeuvres caractéristiques signées des pontes du mouvement. Peu de temps après, les peintres organisent une seconde exposition et seront rattrapés par le conflit mondial débuté en 1914, la guerre sonnera la fin du Blaue Reiter.

C’est c’est almanach qui a été numérisé dans son intégralité par l’Université de Toronto et rendu disponible gratuitement. Plusieurs formats sont possibles pour le téléchargement ainsi qu’une simple lecture en ligne. C’est le site Actualitté qui relevait cette nouvelle avancée pour l’accessibilité culturelle.

L’almanach du Blaue Reiter est à consulter ici.