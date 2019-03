KuB, la vitrine des talents bretons

La plateforme culturelle bretonne propose de faire découvrir un panel d’artistes du cru pour faire rayonner la région.

Lancé en 2017 par une petite équipe de passionnés et motivés, le média en ligne est devenu la vitrine de la région Bretagne en matière culturelle et webcréation. KuB, pour “Kultur Bretagne”, est en effet un projet ambitieux et réjouissant puisqu’il propose un grand catalogue d’oeuvres en libre accès en ligne. Plusieurs domaines sont couverts par la plateforme : documentaire, fiction, clip musical, webcréation, reportage, BD… le tout pour montrer l’étendu du répertoire des talents bretons pur beurre ou d’adoption.

Le point commun de tous ces artistes et vidéastes mis en valeurs sur KuB est le territoire. Ils sont passés par la Bretagne, ont créé en Bretagne et tous ont voulu rendre hommage à l’une des plus belles régions de France. Les oeuvres présentées appréhendent le monde par le prisme de la culture, tentent de se faire une place, de capter un moment, de comprendre ce qui les entourent.

“Chaque œuvre ou artiste sélectionné par KuB est mis en perspective à travers un parcours immersif, riche en vidéos, photos, sons, textes, liens internet, des récits documentés et illustrés. Magie de la révolution numérique, les internautes peuvent les partager sur leurs propres réseaux, les commenter ou encore proposer des prolongements éditoriaux !”

KuB se pose comme une maison de la culture virtuelle ou se côtoient différents artistes émergents pour la plupart. La plateforme est un formidable moyen pour eux de se faire connaître derrière un label de qualité. Le site se réclame de la mouvance slow media et propose une sélection tous les lundis une sélection d’oeuvres. L’initiative est soutenu par la Région Bretagne et est associé au projet audiovisuel breton qui lie la région et les télévisions locales et régionales pour favoriser l’accès à la culture.

Découvrez KuB, le web-média breton qui soutient la création.