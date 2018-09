"Kiffe ta race" : le podcast fier de ses origines

Le nouveau podcast de Grace Ly et Rokhaya Diallo pour Binge Audio interroge avec brio les notions de races et d’égalité dans la société française.

Qu’est-ce que cela fait de grandir en tant que Noir/e, Asiatique, ou Arabe en France ? Comment vient la prise de conscience ? Pourquoi la société nous fait croire qu’il y a des différences et des races alors que le concept est invalidé par la communauté scientifique ? “Kiffe ta race” est un podcast sociologique nécessaire, qui fait part des expériences de ces deux créatrices. L’une est une femme noire, l’autre une femme asiatique, les deux sont bien connues du public français, Rokhaya Diallo est une journaliste féministe et antiraciste, ancienne militante associative. Très critiquée pour sa présence dans l’émission Touche pas à mon poste, elle explique son choix par un désir de reconsidération du public populaire qui regarde ce genre de divertissement. Grace Ly est une blogueuse qui combat l’invisibilité de la communauté asiatique en France et le racisme intégré dont elle souffre.

“Kiffe ta race” est l’alliance de ces deux femmes aux parents issus de l’immigration, leur contribution au débat public. Le podcast est volontairement enjoué, drôle et chercheur de solutions. Plutôt que du pessimisme, c’est un volontaire optimisme qui règne sur cette nouvelle production de Binge Audio, même s’il n’oublie pas de faire des constats et de soulever les problèmes. Le premier épisode, sorti le 12 septembre sur la plateforme, explore les origines des deux femmes, leur rapport à leurs racines et leur couleur de peau.