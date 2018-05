"Journal d'une prof" et "Que sont-ils devenus ?" : avant/après l'éducation nationale

Une professeure de banlieue raconte jour après jour son quotidien auprès des élèves, comment elle s’inquiète pour eux, comment elle les trouve beau. Une série radiophonique d’Arte qui date de 2003 et sa suite.e

Delphine Saltel est une jeune professeure de lettres dans un collège de banlieue, passionnée de radio. Sous la forme d’une série radiophonique de 10 épisodes, elle se raconte et brosse le portrait de sa profession à travers le quotidien parfois lumineux parfois sombre. Elle explique sa frustration vis-à-vis du calendrier scolaire, du fait qu’elle est obligée de suivre un programme pas forcément adapté à chaque élève. Delphine Saltel fait part de son inquiétude constante pour les enfants, sur leurs progrès, sur le voyage scolaire qu’elle a entrepris en Bretagne. C’est un journal intime sensible et humain et qui reste encore très actuel, malgré qu’il date de 15 années. La professeure raconte les joies et les déboires de son quotidien, les difficultés de certains élèves, leur désobéissance mais aussi des explications sur le climat social et la nécessité de réformer le système pour intégrer ces enfants qui se sentent inadaptés.