“Je ne t’aime pas” : le premier récit mobile d’Arte

Mise en ligne ce 21 juin, “Je ne t’aime pas” est la première fiction courte verticale d’Arte, elle est signée Tommy Weber.

Clara est une jeune femme de 25 ans, vivant à Paris. Alors qu’elle est de sortie avec ses amis durant la nuit, elle reçoit un appel étrange venant de Paul, qui se présente comme un ami de son père. Son père, elle ne lui a pas parlé depuis 10 ans. D’après Paul, il serait souffrant et souhaiterait voir sa fille chez lui, à Erquy. Clara se rend en Bretagne la mort dans l’âme et le téléphone à la main. Elle fait alors la connaissance de Paul qui la conduit au chevet de son père, qui souhaite lui dire au revoir.

C’est à travers le téléphone de Clara, jouée par Aloïse Sauvage que le récit prend vie, en récit immersif et contemporain. Au détour de vidéos et messages se construit cette étrange escapade sur les chemins de Bretagne, entre le café de la gare, la plage d’Erquy et les apartés de Clara. La fiction de Tommy Weber (Tête de Chien), est la première réalisation dans un format du genre pour Arte qui fait montre de son audace et sa capacité d’innovation. “Je ne t’aime pas” a été spécialement conçue pour être visionnée sur mobile. En dehors de la nouveauté technique, l’atmosphère du récit un peu étrange et portée par de très bons comédiens est vraiment réussie.

“Je ne t’aime pas” de Tommy Weber est à voir ci-dessous :