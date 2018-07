James Trevino et les bouquins magiques

Le jeune homme fait partie de cette nouvelle vague d’artistes qui compilent l’amour de la littérature et une certaine vision des réseaux sociaux.

Il pose entouré de ses livres dans des postures évoquant les héros de ces ouvrages favoris. Harry Potter, Game of Thrones, Pirate des Caraïbes, toute la culture populaire passe dans les clichés de James Trevino. Passionné de littérature et artiste, le jeune homme a véritablement percé sur Instagram avec ses photographies mises en scène. Si certains dévoreurs de livres préfèrent écrire des chroniques sur des blogs ou les postent sous forme de vidéo sur YouTube, le club des Bookstagrammers dont se réclame James Trevino rend hommage différemment à leurs héros de papier favoris via des clichés.

A l’ouverture de son compte Instagram en 2016, Trevino postait des photographies classiques, des couvertures de livre avec très peu de mises en scène. C’est à la fin de l’année 2017 qu’il a commencé à réfléchir à une manière plus originale de mettre en valeur ses ouvrages et faire bon usage de sa bibliothèque. Le nombre de ses abonnés a explosé et il en possède aujourd’hui 126.000 et chaque photographie lui rapporte aux alentours de 20.000 likes.

Découvrez l’univers de James Trevino sur Instagram ou ci-dessous :