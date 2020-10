Internet et les appareils numériques polluent : découvrez pourquoi lors de la Semaine Numérique

Tendances Première : DOSSIER - La pollution numérique - 23/10/2019 Pollution numérique. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES)) d’un utilisateur numérique moyen sont de l’ordre de 20 % de son « forfait GES annuel ». Or il y a 4,1 milliards d’utilisateur. La masse de cet univers numérique atteint 223 millions de tonnes, soit l’équivalent de 179 millions de voitures… ça en fait de la pollution, non ? Que disent ces chiffres en réalité. Que pouvons-nous faire ? Que peuvent faire les entreprises ? Que doit faire le secteur technologique ? On en parle avec Olivier Vergeynst, fondateur de Green IT Belgium et Jean Pierre Raskin, professeur ordinaire de l’Ecole Polytechnique de Louvain à l’UCLouvain.