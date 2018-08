Insta Repeat : la beauté tranquille de la répétition

Le compte Instagram met en lumière l’uniformisation des photographies présentes sur les réseaux sociaux.

Quand vous prenez une photographie de vos pieds sur la plage en vacances, vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez le seul à avoir pris ce cliché ? Votre point de vue et vos retouches ressemblent-ils à d’autres posts Instagram ? C’est ce qu’Insta Repeat met en valeur dans un compte qui crée des montages de photos qui sont quasiment similaires. Sans surprise, la plupart des utilisateurs du réseau social dédié à la photographie sont très influencés les uns les autres et des tendances alimentent une uniformisation des clichés. C’est un cercle vicieux, l’innovation étant très rare et seuls les plus aventuriers peuvent se distinguer, et encore. La mode des vacances sac à dos a contribué à rendre le spectaculaire presque commun.