Inflighto : envole-moi

Une application permet de rendre votre voyage en avion très informatif, culturel et ne rien manquer des paysages survolés.

L’une des plus grandes frustrations à bord d’un avion est sûrement de ne pas savoir ce qui est survolé. Ce petit bout de côte chatoyant, cette île au large, cette ville verte et grise… ? Si la technologie de l’application Inflighto n’est pas totalement nouvelle, elle promet tout de même d’autres fonctionnalités alléchantes pour peu de payer une version payante.

Disponible depuis peu sur iOS et Android, Inflighto utilise le Wi-Fi à bord des avions pour proposer une carte mouvante qui évolue très rapidement, donne des informations météorologiques et prévient des turbulences, énumère les points d’intérêts survolés, informe sur les paysages terriens et maritimes, renseigne sur l’altitude et la vitesse. Les passagers d’un même vol munis de l’application peuvent aussi discuter entre eux via un système de tchat. Il s’agit en fait d’un mélange entre une application culturelle, géographique, météorologique et d’une app sociale, Inflighto semble une bonne idée pour les voyageurs réguliers quoi qu’un peu chère pour les fonctionnalités intéressantes.