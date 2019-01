Imago TV, une plateforme web dédiée aux vidéos à vocation écologique

Initiée par deux jeunes Français, Imago TV voit le jour le 18 décembre 2018. Avec de nombreux amis et soutiens extérieurs, la plateforme web est devenue une réalité... Imago TV regroupe de nombreuses vidéos aux formats et aux thématiques diverses touchant l'écologie. L’utilisateur pourra retrouver des documentaires, des émissions, des podcasts et musiques, entièrement dédiés à la transition écologique et sociale. Une manière divertissante d’en apprendre un peu plus sur les enjeux écologiques

Imago TV versus Youtube Contrairement à Youtube, Imago TV souhaite être un lieu de partage "sans pub, libre d’accès pour tous et dans le respect des ayants droits". Cette plateforme de streaming écolo dédie son contenu à des thématiques spécifiques ("économie", "société", "alternatives", "conscience", "esprit critique", "santé", "écologie", "connaissance") et toujours liées à la transition positive. Un choix audacieux qui permet de sensibiliser à plus grande échelle. Imago TV certifie que "l’internaute a un accès unique à de très nombreux contenus d’éveil des consciences. Sans inscription ni abonnement, il a aussi l’occasion de participer à l’activité de la plateforme." L’équipe d’Imago TV a révélé lors d’une interview donnée au média L’info durable, qu’il souhaite que "la plateforme soit autogérée d'ici quelques mois."

Et leur propre empreinte de carbone ? Capture d'écran d'Imago TV - © Tous droits réservés L’équipe d’Imago TV, consciente de l’énergie engendrée par les serveurs web, assure "un code le plus écoresponsable possible, architecturé de manière optimisé et dont l’hébergement favorise la réduction de distance des transferts de données." Un atout non négligeable lorsque l’on connait les conséquences écologiques produit par Netflix, Youtube, etc. Pour ne pas dévier de leur ligne éditoriale, Imago TV invite les créateurs de contenus à uploader leurs vidéos et leurs sons sur des hébergeurs aux valeurs "greenweb". En effet, lors d’une interview, un des créateurs exprime un souhait : "À terme, nous aimerions amener tous les contenus à basculer vers Wetube ou Peertube, des plateformes de streaming vidéo innovantes et éco-conçues utilisant le peer-to-peer. (…) Notre objectif est de convaincre un à un l'ensemble des 150 créateurs (et bientôt beaucoup plus !) d'Imago de "dupliquer" leurs vidéos sur Wetube. Et un jour, qui sait, de faire un grand happening, où nous serons des centaines à annoncer ensemble que nous quittons définitivement Youtube.