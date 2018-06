"Imaginary Soundscape" : générateur de paysages sonores

Cette application en ligne pourvue d’une intelligence artificielle imagine une bande son aux images que vous lui soumettez.

“Imaginary Soundscape” qui veut littéralement et poétiquement dire “paysage sonore imaginaire” est un site web développé par des scientifiques japonais à l’Université de Tokyo. Yuma Kajihara, Shoya Dozono et Nao Tokui ont entraîné une intelligence artificielle pour qu’elle associe des sons à des images en fonction de ce qu’elle perçoit comme éléments visuels et au regard de ses connaissances et son entraînement préalables. Les trois scientifiques n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’ils avaient déjà associé des images cartographiques provenant de Google Street View pour les enrober dans un environnement sonore adéquat, c’était la première mouture d’Imaginary Soundscape.

Pour ce faire, ils ont donc entraîner leur IA avec la technique du machine learning, qui consiste à soumettre divers savoirs et méthodes pour que l’intelligence apprennent ensuite automatiquement à les appliquer sur d’autres problèmes. L’IA peut ainsi effectuer à la fois des tâches simples mais aussi des plus compliquées.

Pour tester l’application Imaginary Soundscape, nous lui avons soumis trois tableaux très connus et marqués visuellement. Le premier est L’Empire des Lumières (1954) de René Magritte, une oeuvre en clair obscur à la fois lumineuse et sombre donc. L’IA fait correspondre un son urbain, de foule avec des carillons d’église qui ne correspondent pas vraiment à l’ambiance très calme de l’oeuvre. La seconde oeuvre est le Déjeuner sur l’Herbe (1863) d’Edouard Manet auquel l’intelligence accole un bruit de ruisseau et de sérénité estivale, c’est assez correspondant. Enfin, nous lui proposons un magnifique tableau auto-portrait hybride de Frida Kahlo, Le Cerf blessé. Encore une fois, l’IA lui fait correspondre un environnement sonore très naturel, très jungle et fait d’oiseaux rieurs et de feuilles de bananiers frôlées. Il existe aussi un petit répertoire d’oeuvres déjà introduites.

Si Imaginary Soundscape n’est pas encore totalement aboutie, l’application a le mérite de reconnaître les éléments principaux et de nous faire réfléchir à l’univers sonore que nous associons inconsciemment à une image. Il s’agit d’un outil intéressant à approfondir et à découvrir à cette adresse.