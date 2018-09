"I Saw the Future" : boule de cristal en VR

Un film en réalité virtuelle met en images et en dimensions les prédictions d’Arthur C. Clarke, co-scénariste de 2001 : L’Odyssée de l’Espace avec Stanley Kubrick.

“I Saw the Future” est une plongée tête la première dans un univers en trois dimensions, hanté par les paroles d’un visionnaire. Arthur C. Clarke était un homme multi-casquettes : écrivain, auteur de science-fiction, présentateur à la télévision, explorateur, inventeur et futurologue. C’est sa collaboration avec l’un des plus grands noms du cinéma du XXe siècle qui lui apportera la renommée. Il travailla auprès de Kubrick sur 2001 : L’Odyssée de l’Espace en 1964.

Le réalisateur Francois Vautier s’est attelé pour Arte à cette vidéo tridimensionnelle hommage, qui fait résonner les prédictions futuristes de l’auteur britannique. Le spectateur est plongé dans un spectacle étrange et aux images cathodiques, comme si il était perdu dans l’espace et que seules l’image et la voix de Clarke le guidait dans ce lieu vide et angoissant (les archives proviennent d’une interview de la BBC). La vidéo est aussi visionnable en VR pour une expérience plus immersive. On peut regretter simplement la qualité un peu médiocre de la vidéo et son aspect peu spectaculaire mais il faut la voir davantage comme une expérimentation rendant hommage à une époque.

Regardez “I Saw the Future” en VR sur la chaîne YouTube d’Arte360.