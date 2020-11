Heidi Klum a tourné un film d'Halloween en famille

Privée de fête d'Halloween, Heidi Klum a décidé de le fêter en maison avec sa famille en tournant un mini-film d'horreur...

La top-modèle Heidi Klum voue une véritable passion pour la fête d’Halloween. Chaque année, elle rivalise d’inventivité dans le choix de ses costumes, qui lui demandent bien souvent de nombreuses heures de préparation. Les fêtes d’Halloween organisées par le mannequin sont elles aussi bien connues : le gratin des célébrités est invité à sortir leur plus beau costume pour danser jusqu’aux petites heures du matin.

Cette année, coronavirus oblige, Heidi Klum n’a pas pu organiser sa traditionnelle soirée costumée. Elle n’a pas tiré un trait sur Halloween pour autant ! A la place, la top-modèle a décidé de créer un mini-film d'horreur en famille qu’elle a partagé sur ses réseaux accompagné de ce message : "Halloween est différent cette année, mais cela ne devrait pas nous empêcher de faire preuve de créativité à la maison ???? Soyez prudents, effrayants et passez du temps en famille."

Le film dure 5 minutes et raconte l’histoire d’Heidi Klum qui se bat contre ses enfants et son mari, tous transformés en zombie le soir d’Halloween. On découvre avec plaisir que la top a beaucoup d’humour et d’autodérision, n’hésitant pas à se mettre en scène avec des troubles intestinaux plutôt sérieux. Si le film a beaucoup amusé ses fans, il avait aussi pour but d’inviter les Américains à reste chez eux pour Halloween et à passer du temps en famille, afin de limiter la propagation du virus.

C’était une façon tellement amusante de faire participer toute ma famille, et mes enfants ont vraiment apprécié le processus. Même s’ils sont déjà venus me voir sur des plateaux de tournage à de nombreuses reprises, ils n’ont jamais été devant la caméra comme ici, à avoir à apprendre un texte et à suivre la création de costumes et de maquillage pour un court-métrage.

Si vous êtes curieux de découvrir les coulisses du tournage, rendez-vous sur le compte Instagram d’Heidi Klum. Le mannequin a partagé plusieurs vidéos montrant sa transformation physique pour incarner son rôle. On découvre que la top a eu recours à un maquillage très professionnel, carrément digne d’un tournage de cinéma. Le moins que l’on puisse dire c’est que la top ne fait pas les choses à moitié quand il s’agit d’Halloween et on imagine que ses enfants ont pris beaucoup de plaisir à jouer le rôle de zombies assoiffés de sang.