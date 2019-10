Hayao Miyazaki refuse qu'Hollywood adapte Nausicaä de la Vallée du Vent

Le réalisateur japonais Hayao Miyazaki a refusé une fois de plus qu’Hollywood adapte son film d’animation "Nausicaä de la Vallée du Vent".

Selon NHK, Hayao Miyazaki aurait déjà reçu plusieurs propositions de la part de l’industrie du cinéma américaine pour adapter son célèbre film d’animation japonais sorti en 1984 au Japon et en 2006 en France. Jusqu’à présent, les studios hollywoodiens se sont toujours confrontés à un non catégorique de la part du réalisateur japonais.

Il est vrai que le scénario de "Nausicaä la Vallée du Vent" est on ne peut plus actuel : il touche à la thématique de l’écologie et le rôle principal est incarné par une jeune fille. Tous les ingrédients sont réunis pour que la réadaptation cartonne. Et pourtant, le réalisateur japonais ne veut pas que l’on mette à la sauce américaine son film d’animation et on le comprend !

La seule adaptation de l’œuvre qu’Hayao Miyazaki ait autorisée pour le moment, est une pièce de théâtre qui sera jouée en décembre prochain à Tokyo. Pour que "Nausicaä la Vallée du Vent" soit réadaptée en une pièce de théâtre traditionnel japonais (kabuki), le metteur en scène a dû respecter deux conditions. Le titre devait rester inchangé et Hayao Miyazaki ne devait rien faire pour aider la production, ce qui inclut le fait de ne donner aucune interview.

Hayao Miyazaki est l’un des réalisateurs, dessinateurs et producteurs de films d’animation les plus emblématiques du Japon et du monde, pour (re) découvrir son travail, une série de 4 documentaires exceptionnels, est à découvrir ici.