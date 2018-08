“Follow this” : ASMR, salles de shoot et black survivalists

La série documentaire suit des journalistes de Buzzfeed en plein reportage sur des sujets très actuels et témoins de notre époque totalement paradoxale, ouverte ou dingue.

“Follow this” s’intéresse aux tendances dans le sens large du terme puisqu’elle traite davantage de phénomènes actuels ou qui émergent, des communautés. La série est découpée en sept épisodes d’une quinzaine de minutes durant lesquels un journaliste / reporter de la rédaction Buzzfeed Etats-Unis, Allemagne ou autre explique un sujet auquel il s’intéresse et part à la rencontre de ses acteurs. Le premier épisode éclaire par exemple sur un phénomène qui prend énormément d’ampleur sur le web : l’ASMR (dont nous avions déjà parlé) est une pratique qui consiste à enregistrer des sons pour détendre le cerveau. La journaliste donne le micro à une YouTubeuse ASMR parmi les plus suivies et se prête à l’exercice de l’enregistrement sonore à ses côtés. Un autre épisode s’intéresse à la niche des survivalistes noirs. La population afro-américaine est une des plus fragiles aux Etats-Unis, elle ne sait que peu se défendre. Certains citoyens noirs américains ont choisi de se préparer au pire : catastrophes nucléaires, soulèvements, séismes… Des stages commandos à New York en passant par des cours de tirs, la communauté des survivalistes noirs s’est étendue depuis l’ouragan Katrina et consorts ayant frappé particulièrement les afro-américains. Entre autres sujets, Follow this traite de la condition des personnes intersexes, dont l’existence reste encore tabou alors qu’elles représentent plus de 1% de la population.

La série de documentaire est courte et très efficace puisqu’elle parvient à éclairer sur des sujets sociétaux pas forcément évidents à aborder. Il n’y a pas de jugement sauf peut-être sur les sujets qui méritent un positionnement évidents et finalement les épisodes ressemblent un peu à des reportages de VICE au sein de communautés marginales. Follow this renseigne aussi sur le cheminement des journalistes qui s’intéressent à une thématique et y plonge littéralement. En clair, Follow this permet de débroussailler des sujets et de mettre la lumière sur des phénomènes sociétaux actuels.

La série documentaire est à voir sur Netflix.