“Every Frame a Painting” : les sentiers de la gloire

A chaque plan un tableau ou comment les réalisateurs à succès ont-ils construit leur notoriété ? La chaîne YouTube propose quelques éléments de réponse.

La série de décryptage sur YouTube s’est arrêté en décembre 2017 mais toutes les vidéos restent disponibles au visionnage. Créée en avril 2014 par Taylor Ramos et Tony Zhou, “Every Frame a Painting” est une série de courtes vidéos qui analyse comment certains réalisateurs modèles font du cinéma, leurs forces et leurs spécificités.

On parle souvent de la patte d’un cinéaste, sa marque de fabrique, sans toujours savoir exactement ce qu’elle est. Grâce à “Every Frame a Painting”, on comprend mieux les éléments qui font la différence. Ceux-ci peuvent se situer dans l’image, le son, le mouvement de la caméra, le montage, tout dépend du réalisateur. Comment Martin Scorcese utilise la force du silence pour créer des réactions émotionnelles, comment Jackie Chan construit des bons films d’action comiques jamais égalés, comment Kurosawa tire partie du mouvement dans la narration de ses films ? Autant de questions auxquelles Taylor Ramos et Tony Zhou répondent en moins de 10 minutes par vidéos.

“Every Frame a Painting” n’est pas sans rappeler la série de vidéos Chroma de Karim Debbache, dans laquelle il étudiait un long métrage à travers ses spécificités techniques et culturelles.

La chaîne YouTube du duo est parvenue à rassembler plus d’un million et demi d’abonnés grâce à leur amour du cinéma et leurs analyses particulièrement abordables et éclairantes.

Regardez toutes les vidéos d’Every Frame a Painting sur leur chaîne.

Les sous-titres en français sont disponibles sur toutes les vidéos.