Et si nos jardins devenaient les futurs data centers ?

Face à la crise écologique grandissante , la société a montré un intérêt particulier à découvrir des moyens innovants qui permettraient de réduire les effets dévastateurs de nos modes de consommation. Parmi les habitudes mises en cause : le monde numérique. Devenu un indispensable pour la plupart de la population, deux biologistes ont développé une technologie révolutionnaire permettant au numérique de continuer à se développer tout en limitant sa pollution et ce… grâce aux plantes !

De cette omniprésence d’Internet découle une transition qui amène des domaines tels que le monde littéraire à suivre le mouvement de la modernisation afin de se mettre en phase avec les nouveaux modes de consommation. Ainsi, de plus en plus de gens se tournent par exemple vers les Ebooks, souvent considérés comme la solution écologique idéale face à la déforestation que provoque le format papier. Pourtant, leur utilisation implique un certain nombre d’inconvénients pour l’environnement.

En effet, la production des outils informatiques ; le transfert et l’analyse des données ainsi que le stockage de ces données font du monde numérique l’un des principales sources de pollution. Ceci s’explique notamment par le fait que le stockage des données nécessite à lui tout seul une consommation très importante de matières premières, eau, gaz, et électricité et requiert également de nombreuses infrastructures.

Face à ce problème, des chercheurs ont tenté de découvrir une manière plus écologique de stocker les informations. Et bien que cela puisse sembler très surprenant, il s’est avéré que le centre de stockage le plus efficace et le plus naturel qui soit est l’ADN. En effet, chaque ADN contient des dizaines de milliers de gènes qui déterminent les caractéristiques de chaque être vivant. Avec ses capacités de stockages énormes, l’ADN peut être considéré comme une sorte de disque dur naturel.