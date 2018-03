Ergonomics dénonce l’évolution technologique du corps humain

Ergonomics veut nous faire réfléchir aux modifications corporelles face à l’urbanisme connecté.

Avec l’essor des objets connectés et du tout numérique, l’environnement urbain tend à se modifier profondément et à transformer nos comportements et par conséquent notre corps. Ergonomics se présente comme une startup innovante qui cherche à “créer un prototype de corps intelligent adapté à la SmartCity – la ville intelligente de demain. SmartBody a pour objectif d’améliorer l’adaptation du corps urbain aux villes du futur qui deviennent des environnements de plus en plus smart, avec des perspectives de croissance en extension et une augmentation de la densité des espaces urbains.” Bien-sûr, il s’agit d’une fausse entreprise qui cherche en fait à faire réfléchir sur les dangers de la technologie.

Rocio Berenguer et Marja Christians, les fondatrices d’Ergonomics ont observé l’évolution des corps dans la ville et ont mis en place un catalogue de positions (le futur Guide pratique du corps dans l’espace public) qui sert à l’élaboration d’un spectacle d’un genre particulier. Le “Smart Body Training Protocol” est une présentation animée donnée par les fondatrices du projet et un danseur, Patric Sean Gee-Hou Kuo. Il dénonce la façon dont les technologies changent nos comportements et les dictent, nous force à nous tenir de telle ou telle façon, et même notre vision du monde. Le spectacle qui se donne dans plusieurs villes de France (notamment en février dernier dans le cadre du festival “Sors de ce corps !” à la Gaîté Lyrique) constitue une approche performative militante originale qui prend des allures d’un scénario de Black Mirror. Les fondatrices réussissent à faire passer un message de méfiance sans être technophobe.

L’article original de Raphaël Dahl est à lire sur Lettres Numériques.