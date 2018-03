"Entre" : le podcast qui fait passer de l'enfance à l'adolescence

“Entre” est le premier podcast qui donne la parole à un enfant, cet enfant c’est Justine, une pré-adolescente de 11 ans qui s’apprête à vivre un grand changement.

La nouvelle société de production Louie Media, montée par Charlotte Pudlowski de Transfert (Slate) et Mélissa Bounoua de Studio 404 vient de dévoiler son podcast “Entre”, qui s’interroge avec sa protagoniste sur les questions de sortie d’enfance, de relations familiales, d’école et toutes les préoccupations des enfants et pré-adolescents. Justine, elle a 11 ans et va bientôt entrer au collège. Elle décrit avec beaucoup de recul et de justesse ce qu’elle ressent sur sa nouvelle identité de pré-ado : est-ce qu’elle peut encore avoir des peluches et les assumer ? Est-ce qu’elle est obligée d’aimer traîner sur Internet alors qu’elle préfère lire ? Est-ce qu’elle va avoir des amis qui n’auront pas honte d’elle ? Est-ce qu’elle va continuer à être aussi proche de sa mère ?

Tous les mercredis, en quelques minutes, Justine donne ses impressions au micro de Charlotte Pudlowski. Elle se confie sans fard et avec beaucoup de maturité sur ce qui se passe actuellement dans son esprit, ses craintes, ses envies et ses aspirations.

Le premier épisode évoque la sortie de l’enfance, cette entre-deux que l’on nomme la pré-adolescence. Le deuxième est un guide de survie à la rentrée, Justine raconte qu’elle ne connaît personne dans sa classe de 6e, son nouvel emploi du temps, ses profs… Enfin, dans le dernier épisode en date, elle exprime sa relation fusionnelle avec sa mère, comment elle essaye de se détacher de temps en temps d’elle pour ne pas être dépendante.

Le podcast “Entre” est à écouter sur Soundcloud depuis début mars.