Entendre le théâtre du 20e siècle, c'est désormais possible grâce à la Bibliothèque Nationale de France

Envie de vous immerger dans l'ambiance sonore du théâtre du 20e siècle? C'est désormais possible grâce à la Bibliothèque Nationale de France. Elle vous propose d'écouter une série d'expériences auditives pour vous plonger dans le théâtre français du siècle passé.

"Entendre le théâtre" c'est le nouveau projet de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) en partenariat avec le CNRS, le département Arts du spectacle et les Editions Multimédias de la BNF. Dans les années 50 et 60, sous l'influence de la radio, du cinéma ou encore du cabaret, le théâtre français a exploré de nouvelles façons plus accessibles de dire les textes dramatiques. Grâce au site de la BNF vous allez pouvoir découvrir ces évolutions techniques.

Le théâtre, dont on oublie souvent qu’il est un lieu d’écoute, a connu au cours de la seconde moitié du XXe siècle des mutations majeures qui ont affecté la façon dont les voix s’y font entendre.

Le site "Entendre le théâtre" raconte l'histoire du théâtre sous deux formes différentes. La première: les podcasts. Sept épisodes racontent l'évolution des voix et des sons qui ont marqué le théâtre français du 20e siècle. Grâce à des archives sonores exceptionnelles, la série "Entendre le théâtre" vous propose de réécouter les voix de Gérard Philippe, Paul Claudel, Antonin Artaud... Autant d'invitations à réentendre les voix qui ont marqué la scène française. Les sept épisodes ont été créé par sept chercheurs issus de champs d'expertise différents, qui proposent des sujets variés. La deuxième: les expériences d'écoute. Ces dossiers couvrent aussi bien les aspects techniques de la représentation, que les spécificités acoustiques du théâtre ou encore les accents populaires, régionaux et étrangers.

Disques pyral, vinyles, cassettes audio et compacts disque... Cette collection d'archives sonores de la BNF est une véritable mine aux trésors, elles représentent la mémoire des vois parlées ou chantées, des bruitages, des ambiances sonores, des musiques de scène du début du siècle à nos jours.