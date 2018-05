“Ecouter le monde” : invitation au voyage sonore

C’est un projet sonore de grande envergure, la plateforme numérique “Ecouter le monde” a été inaugurée le 26 mai dernier à Venise à l’initiative de l’auteure et réalisatrice Monica Fantini. Elle sera bientôt effective en ligne.

Elle était déjà à l’origine de l’émission du même nom sur RFI, Monica Fantini lance désormais la sonothèque digitale “Ecouter le monde”. La base de données sonores, qui est soutenue par le programme Europe Créative de l’Union Européenne se fait également en partenariat avec la radio. Par cette initiative, la réalisatrice souhaite replacer le sonore et l’ouïe au centre de l’attention dans un monde où l’image domine. Dans la sonothèque, prochainement en ligne, des bruissements naturels, des cris d’animaux, des crissements de pneus ou encore la captation d’un environnement sonore urbain, à Dakar, à Paris, à Bruxelles...

Ecouter le monde propose une exploration sensible, sensuelle et culturelle du monde, à la rencontre de l’autre dans tous ses éclats.

C’est un travail de deux années qui aura été nécessaire à Monica Fantini et ses partenaires pour concevoir cette plateforme qui s’annonce comme un objet d’intérêt élevé, à la fois utilisable par curiosité, comme une invitation au voyage mais aussi de façon sociologique, scientifique, journalistique… Après inscription les sons pourront être utilisés dans des documentaires audio ainsi que des créations artistiques. A Bruxelles, la réalisatrice a travaillé avec l’association Bruxelles nous appartient, Brussel behoort ons toe, “une organisation dédiée à la mémoire sonore, passée, présente et future de Bruxelles”.

En plus de l’écoute et l’utilisation des données, la plateforme entend bien collecter et appelle à la participation du public qui pourra partager ses propres fichiers sonores (de bonne qualité) et ainsi agrémenter cette sonothèque mondiale. Pour aider à enregistrer aux mieux les sons, des instructions seront partagées. Une cartographie sonore sera aussi en ligne ainsi que plusieurs manières originales d'exposer les sons.

La plateforme “Ecouter le monde” sera bientôt en ligne.