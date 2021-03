Deux nouveaux prix pour les séries de la RTBF

La théorie du Y - S01E01 - Gratin à la Matteo (pilote) (1/11) - 12/12/2019 Anna et Matteo sont en route pour un repas familial, comme tous les dimanches. Mais dans la tête d'Anna, ça bouillonne, elle ne peut s'empêcher d'imaginer une autre réalité... si éloignée de la sienne. Aujourd'hui, sans prévenir, tout explose. Une main la frôle, un regard la séduit. Anna découvre un monde qu'elle ne connaît pas. Un monde où se perdre ? " La Théorie du Y " explore avec humour et délicatesse les désirs et les amours d’aujourd'hui.