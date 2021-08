Des streamers liégeois solidaires avec les victimes des inondations

A l’initiative de la télévision locale RTC Liège et de son émission "Game In", ce samedi 14 août à 12H, des streamers liégeois vont se relayer durant plus de 36h pour récolter des dons pour les victimes des inondations.

"Stream for Liège" est un stream caritatif au profit des victimes des inondations. Concrètement, en quoi cela consiste ? Une dizaine de streamers (que l’on peut aussi appeler créateurs de contenus vidéo) vont donc se relayer durant plus de 36h pour animer la chaîne Twitch de "Game In" via différents contenus. Les streamers sont libres de proposer le contenu de leur choix au public, la seule règle à respecter étant d’assurer un minimum d’interactions avec le public lors de la diffusion. "Comme dans tout streaming caritatif, des " donations goals " seront mis en place. Les créateurs de contenus s’engagent à remplir une 'mission' en fonction des paliers de dons atteints. Par exemple : une fois la somme de 500€ atteinte le streamer s’engage à réaliser une chanson pour remercier le public" peut-on lire dans le communiqué de l’événement.

Pour suivre l’événement en direct, rendez-vous dès ce samedi 14 août à 12h sur la chaîne Twitch de Game In : www.twitch.tv/GameInRTC. Dès 13h, c’est un marathon de plus de 36h de streaming qui sera lancé. Les dons récoltés seront entièrement reversés aux associations

Live In Color via et Yallah en Avant ! qui œuvrent aux côtés des sinistrés depuis les premiers jours des inondations.

Une initiative qui prouve une fois de plus que les streamers ont du coeur !