Des images animées du Japon ancestral

L’artiste japonais Atsuki Segawa transporte les ukiyo-e au XXIe siècle en les ramenant à la vie.

Atsuki Segawa est un réalisateur et animateur japonais qui ré-interprète l’art traditionnel du Ukiyo-e. Il s’agit de planches de bois, témoins de la vie japonaise du XVIIe au XIXe siècle. Le terme que l’on pourrait traduire comme “images du monde flottant” captent des scènes du quotidien et informe les contemporains des pratiques d’alors. Durant cette période, le Japon s’est ouvert et les planches traduisent ce changement. Pléthore d’artistes y ont alors émergé, multipliant les points de vue et les styles. Atsuki Segawa, comme beaucoup de Japonais s’est passionné pour ces représentation historique et a commencé à animer les ukiyo-e en 2015.

Les images animés de Segawa transportent la tradition artistique japonaise dans l’ère numérique avec une finesse incroyable, ajoutant parfois des éléments anachroniques et incongrus aux oeuvres. Le résultat est magnifique et inquiétant et nous plonge littéralement dans les scènes représentées. L’artiste rend la traduction “images du monde flottant” encore plus juste puisque ses oeuvres suspendues flottent comme au-dessus de la surface de l’eau. Segawa ravive l’ukiyo-e avec une touche de surréalisme et une grande dose de talents. On y croise le feu d’artifice de Kiyochika Kobayashi à Ryogoku, le Yoshida à Tōkaidō de Katsushika Hokusai, le Nakamura Konozo de Katsushika Hokusai et le Nakamura Wadayemon de Toshusai Sharaku, ainsi que Nakamima Wadayemon. L’artiste anime même la célèbre vague d’Hokusai et ajoute ici et là des éléments de pop-culture comme Marty McFly ou encore des voitures, des drones…