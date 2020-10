Des films d'animations "Halloween" remixés par French Fuse

Le duo français vient de publier un nouveau "mashup" dans lequel les bandes originales de Coco, l’Etrange Noel de Mr Jack, Les Noces Funèbres et Coraline se répondent et forment un morceau original de musique electro.

Bonnets à pompon sur le crâne, lunettes de soleil sur les yeux et launchpad sur les genoux, la mise en scène des vidéos est toujours pareille. Anciens candidats de La France a un incroyable talent, Benjamin Lasbleis et Jerry Manoukian se sont fait connaître grâce à leurs remix de jingles publicitaires. Le duo est devenu une vraie référence dans le milieu français de la musique électronique, en surfant sur la pop culture. Après s’être attaqué aux chansons des films Disney, aux répliques de comédies françaises ou aux génériques TV, cette fois c’est au tour des films d’animations "horrifiques" ou en lien avec la fête des morts de passer à la moulinette de la table de mixage.

►Pour voir d’autres vidéos des "mashups" de French Fuse, rendez-vous sur leur chaîne Youtube

Et le résultat est surprenant. A la fois inquiétant et rythmé, ce nouveau morceau mélange plusieurs chansons issues des dessins animés. On peut ainsi entendre des extraits de "This is Halloween", de l’Etrange Noel de Mr Jack, ou de "Remember Me" de Coco, film de Pixar, qui a obtenu l’Oscar de la meilleure chanson en 2018.

Malgré leur côté horrifique ou macabre, tous les films présents dans la vidéo sont idéaux pour les enfants en cette période de spectres et de citrouilles.

►►►A lire aussi : Des fils de Pub qui crée le Buzz…