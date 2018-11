Des couvertures de livres anciens prennent vie

Un graphiste allemand a eu l’idée d’animer des couvertures de livres anciens et en faire des vidéos hypnotisantes.

Henning M. Lederer est un communiquant visuel et animateur, diplômé d’un Master en arts digitaux. Le jeune homme originaire d’Essen, en Allemagne, s’est inspiré de ses déambulations sur les réseaux sociaux pour donner vie à des couvertures de livres anciens. Ainsi, il a choisi une centaine d’ouvrages, pour la plupart scientifiques, et s’est amusé à les animer. Des illusions d’optique se mettent à se mouvoir, des formes géométriques tournent, glissent, apparaissent… dans un mélange d’esprit moderne teinté d’éléments au charme ancien.

Sa première vidéo sobrement nommée “Covers”, est une compilation de ses premières réalisations au nombre de 55. La vidéo a été publiée il y a trois ans et contient une musique de Jörg Stierle. Dans la seconde, “More Covers”, publiée en 2017, Lederer a collaboré avec Tildman Grundig qui a composé la bande-son apposée à ces 36 nouvelles couvertures animées. Cette année, le graphiste allemand a mis en ligne “Even More Covers”, qui contient 66 nouvelles couvertures et qui prouve qu’il a totalement pris goût à l’exercice. Lederer s’est clairement amélioré au fil de ses réalisations qui sont de plus en plus complexes et moins ressemblantes.

Sa dernière vidéo :