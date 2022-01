Depuis juillet 2021, le Parti communiste chinois n’a autorisé aucun jeu vidéo à sortir sur son territoire

Cette suspension qui dure depuis plusieurs mois force les entreprises à remanier leurs effectifs, se relocaliser ou bien carrément fermer leur porte. D’après le South China Morning Post, c’est plus de 14.000 entreprises reliées aux jeux vidéo qui ont dû fermer. L’impact est conséquent alors que le marché chinois est régulièrement placé entre la première et la deuxième position dans le domaine des jeux vidéo avec les États-Unis.

Ce gel intervient alors que la Chine a réglementé en septembre 2021 le temps de jeu pour les mineurs. Un jeune chinois de moins de 18 ans ne peut jouer plus de trois heures par semaine. Ces réglementations interviennent alors que le gouvernement chinois tente de contrôler "l’addiction des écrans" de sa jeunesse, considéré comme un fléau par les autorités. Il n’était pas rare de voir en Chine des cybercafés où de jeunes Chinois passaient leur journée à jouer à des jeux vidéo. Pour ces mineurs, le jeu pouvait être un loisir, une passion, mais aussi un travail et un signe de reconnaissance. Les joueurs chinois de jeux vidéo comme "League of Legends" étaient extrêmement bien payés et des véritables stars dans leur pays.