L’Akita Inu est un des chiens les plus vénéré au monde, il s’agit d’un canidé à l’ascendance très ancienne et originaire de la préfecture d’Akita, situé au nord-ouest du Japon. Ce très beau chien est considéré aujourd’hui comme un “trésor national” et il existe même une statue en bronze d’un Akita Inu à Tokyo. Située en face de la gare de Shibuya, la statue Hachiko (“chien fidèle”) rend hommage à la patience d’un Akita qui attendait son maître devant la gare. Il est retourné l’attendre tous les jours, même 9 ans après le décès de l’homme, un professeur d’université. Cette histoire qui date des années 20 est un symbole fort pour les Japonais qui aiment le caractère de leurs chiens Akita Inu, des chiens de montagne fidèles.

Découvrir une partie du Japon à dos de chien - © Tous droits réservés

Google Japon connaît l’amour des Japonais pour les chiens Akita et a décidé de les utiliser pour créer un mode “dog view” sur Google Street View. “Google Dog View” est ainsi devenu une sous-branche de l’exploration selon le géant américain mais à la sauce japonaise. Deux Akita Inu nommés Ako et Asuka servent de guides grâce à des caméras à 360° installés sur leur dos. Les deux chiens font découvrir la préfecture d’Odate à travers ses chemins enneigés, ses sources thermales, l’Akita Dog Museum et la fameuse statue d’Hachiko. Ils permettent de découvrir leur lieu de naissance avec un point de vue inédit, le leur. Ako et Asuka sont aussi d’excellents guides puisqu’ils font découvrir des petits coins très peu touristiques surtout connus par les locaux.