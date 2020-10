Découvrez Auvio Premium avec les nouveaux partenaires de la RTBF

La RTBF souhaite plus que jamais faire d’Auvio la plateforme de référence et de découvertes en Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est le fil rouge de l’enrichissement constant pour toutes les thématiques possibles – info, sport, documentaire, fiction, divertissement – avec un focus renforcé sur la culture, dans sa forme plurielle et accessible au plus grand nombre, et ce plus encore durant cette année si particulière.



Nous comptons enrichir notre offre de contenus exclusifs, non disponibles sur le linéaire, en fiction, sport, documentaire et culture. Cette ambition est possible en ouvrant nos portes à de nouveaux partenaires choisis pour élargir notre catalogue, en complémentarité avec les contenus produits/distribués par la RTBF.



Trois nouveaux partenaires participent à cet objectif : le catalogue Sooner lancé avec un abonnement d’entrée pour la découverte de 1600 films, Radio-Canada qui nous offre déjà de belles pépites qui ont trouvé leur public et la Sonuma qui propose un catalogue unique d’archives aux déclinaisons thématiques infinies.



La plateforme Auvio a démontré, pendant les mois de confinement, qu’elle était un lieu de choix pour permettre aux partenaires culturels de rester connectés avec leurs publics. D’autres initiatives ancrées dans la philosophie #restart sont en réflexion pour continuer à les accompagner dans les mois à venir.

