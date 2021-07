De l’art avec des capsules de bières

Ne jetez plus les capsules de bières de lendemain de barbecues entre amis… Celles-ci pourraient bien vous servir à créer des œuvres d’art !

Jean-Marie Lambert est graphiste, amateur de bières et artiste ! Avec des capsules de bières de couleurs différentes, il recrée de célèbres tableaux. "La jeune fille à la perle" de Vermeer ou encore l’autoportrait de Van Gogh, l’artiste recrée de nouvelles versions de grands classiques de la peinture en trompe-l’œil et le résultat est assez impressionnant ! En plus de s’attaquer aux Maîtres de la peinture, Jean-Marie Lambert détourne aussi de célèbres personnages de la pop culture, comme Han Solo de Star Wars. Une sorte de pop art houblonné…

Combien de capsules pour reproduire le portrait de Maradona ? 162 très exactement ! Pour chaque œuvre, l’artiste publie une sorte de statistiques du nombre et du genre de capsules utilisés. Vous êtes probablement en train de vous demander si Jean-Marie Lambert a bu toutes les bières dont il a utilisé les capsules ? La réponse est non ! Sur son compte Instagram, on peut lire que ses fans, des brasseries et des bars lui envoient des capsules afin de l’aider à réaliser de nouvelles œuvres, comme le témoignage Lionel, un fan, en dessous du tableau de Maradona : "Je stock toujours mes capsules pour toi depuis le confinement." En story Instagram, on découvre que l’artiste a même reçu des capsules en provenance du Brésil !

Du côté des artistes qui s'inspirent d'objets du quotidien pour créer des oeuvres originales, on vous conseille cette artiste italienne qui crée des tableaux à base de café, ou encore cet artiste belge adepte d'ombrologie...

Un compte Instagram original repéré par nos confrères de Creapills.