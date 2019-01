"Culture Miam", le snack audio sauce info

Le podcast du studio Mukashi Mukashi prend la forme de petites capsules audio pédagogiques qui parlent nourriture à travers différents domaines.

Quelle est l’histoire des nouilles instantanées ? Que mange-t-on à l’ONU à Kaboul ? D’où viennent les sauces des kebabs ? Le peanut butter a-t-il tué Elvis ? C’est à ce genre d’interrogations que le podcast Culture Miam répond avec légèreté et sérieux à la fois. La production du studio Mukashi Mukashi s’attèle en effet à décrypter l’histoire de plats ou de cocktails, d’informer autour de l’assiette et ce qui se passe à table et faire des liens entre la gastronomie et d’autres domaines comme la science, la littérature, la sociologie ou l’économie.

Vous écoutez Culture Miam, un podcast qui vous parle de choses que vous ne saviez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement.

“Culture Miam” est né de l’imagination de Mia, l’hôte du podcast, et le premier épisode a été mis en ligne il y a 6 mois. Le podcast se déguste par épisode hebdomadaire d’une dizaine de minutes et se présente comme un “snack audio”. Comme une petite barre de chocolat, il est agréable, s’emporte partout et contente nos sens. L’impression d’avoir appris quelque chose après chaque épisode est vraiment grisante et l’aspect pédagogique est réellement bien amené. Un podcast à mettre entre toutes les oreilles.

Retrouvez Culture Miam sur le site web du podcast, sur le site du studio Mukashi Mukashi, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes ou Soundcloud.

Les actualités du podcast sur Facebook ou Instagram.

La bande annonce :