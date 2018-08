"Conserve the Sound" pour la sauvegarde du patrimoine sonore en ligne

Le musée en ligne préserve les sons des machines disparues, en voie d’extinction, que la technologie a rattrapé.

La constante évolution de la technologie nous mène sur des chemins plus silencieux, où les modems ne font plus de bruit, où les machines à écrire ont laissé place aux ordinateurs portables ultra-fins et discrets, où les touches de téléphone ont été remplacées par les pavés numériques. Un musée s’est donné pour mission patrimoniale la sauvegarde des sons d’antan, en proposant un site web qui répertorie machines surannées et leurs résonances à l’utilisation.

“Conserve the sound” est un musée en ligne européen, créé par le Film & Medienstiftung NRW en Allemagne. On trouve une série d’images de vieilles machines comme des téléphones, des rétroprojecteurs, des hachoirs, des Nintendos etc. Il suffit de cliquer dessus pour entendre le sons qu’elles produisent. Il est possible de faire des recherches par décennies, par type d’engins ou encore par mots-clés. Ce projet original et franchement bien fait s’inscrit dans une démarche de mémoire intéressant. Ainsi, les plus jeunes générations pourront écouter les sons des vieux caméscopes et moulins à café de leurs grands-parents. Le musée vaut non seulement le coup d’oreille mais aussi le coup d’oeil puisqu’il est le témoin d’un design passé emprunt d’onirisme. Il y a déjà sur le site du musée une centaine de sons disponibles à l’écoute.

Visitez le musée “Conserve the Sound” ici.