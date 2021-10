Comment voyez-vous le futur ? Une vaste enquête internationale d’Arte et France Culture

Arte et France Culture ont collaboré afin d’organiser un événement inédit : un " festival international des idées de demain ". Le projet s’adresse à tous les publics, y compris internationaux, mais vise plus spécifiquement à interroger les aspirations, préoccupations, inquiétudes et motivations des 18-30 ans.

Et maintenant ? Le questionnaire

Arte et France Culture ont publié un questionnaire en ligne qui interroge la jeunesse sur les enjeux d’aujourd’hui et le monde de demain. © Getty Images La crise sanitaire a bousculé l’ensemble de la société. De nombreux clivages ont accompagné les débats relatifs à la gestion de la crise et ses conséquences sur la vie publique et ont mis en lumière la nécessité de réfléchir au monde que nous voulons pour demain. Les jeunes adultes ont été particulièrement affectés par la crise au point parfois de changer leur vision du futur ainsi que leurs envies et aspirations. "Comment les jeunes appréhendent-ils le monde de demain ?" est la question que posent Arte et France Culture via un questionnaire en ligne disponible depuis le 12 octobre. Tous les publics sont les bienvenus pour y participer mais les questions visent plus spécifiquement à interroger les 18-30 ans sur les enjeux d’aujourd’hui et le monde de demain. Ce questionnaire marque le point de départ de " Et maintenant ? Le festival international des idées de demain ". Jusqu’au 29 novembre, date à laquelle aura lieu le festival international des idées de demain, les participants auront la possibilité de répondre de manière confidentielle à cent trente questions autour de cinq thèmes principaux : l’éducation, le travail, la démocratie, l’intimité et la science. Ainsi, les deux médias publics donnent l’occasion aux jeunes de se mobiliser en leur permettant de se positionner sur notre société actuelle. Mais le projet vise également à les faire réfléchir et à ouvrir leurs horizons en leur donnant notamment l’occasion de comparer leurs réponses avec celles des autres participants. Lire aussi : "On a 20 ans pour changer le monde de demain"

Et après le questionnaire ?