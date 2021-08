Comment Rick Astley a "cassé Internet" avec "Never Gonna Give You Up", un clip vu un milliard de fois

Quel est le point commun entre "Smell Like Teen Spirit" de Nirvana, "Gangnam Style" de Psy et "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley ? Ces chansons ont toutes dépassé le milliard de vues sur YouTube. Un exploit d’autant plus impressionnant pour le tube de Rick Astley, qui a longtemps été tourné en dérision sur Internet. Décryptage.

Il est devenu l’une des figures incontournables de la culture Internet, malgré lui. Rick Astley jouit d’une immense popularité en ligne grâce à son tube dance-pop, "Never Gonna Give You Up". Son clip officiel vient d’ailleurs de franchir un cap symbolique sur YouTube, où il a été visionné plus d’un milliard de fois par des amateurs de musique en proie à la nostalgique, mais aussi des internautes adeptes du "rickrolling".

Cet anglicisme désigne l’un des premiers mèmes de YouTube. Le "rickrolling" consiste à piéger quelqu’un en lui envoyant de façon impromptue un lien vers la vidéo kitsch à souhait de "Never Gonna Give You Up". Tout commence en 2007 sur le forum 4chan, comme c’est le cas pour beaucoup de mèmes. Un internaute en quête de popularité publie la bande-annonce du très attendu "Grand Theft Auto IV" sur la chaîne. La vidéo redirige les amateurs de jeux vidéo vers le clip de Rick Astley, les laissant "rickrolled".