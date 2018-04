Comment construire une maison seul grâce à YouTube

Grâce au web, il est à possible de trouver des tutoriaux pour tout type de bricolage et devenir un peu plus autonome. Sur YouTube, un homme a même lancé sa chaîne consacrée à la construction de sa maison.

Pour éviter de dépenser trop d’argent et surtout pour le défi, Thecrazyframer (11.000 abonnés sur YouTube) a décidé de construire seul sa maison et d’en documenter la progression sur sa chaîne de vidéos. Tout commence par le néant ou presque puisque seules les fondations ont déjà été installées dans le sol, il reste encore à tout faire sortir de terre. L’homme commence par décrire l’édification des murs extérieurs, dont il a inscrit des détails sur sa feuille de route très détaillée. Au terme de sa dizaine de vidéos, il finira par installer le toit de sa bâtisse.

C’est en 11 vidéos exactement que le bricoleur nous explique les grandes étapes de la réalisation de son édifice, créant un feuilleton captivant qui donne un sentiment d’apparente facilité. Thecrazyfarmer est un bon professeur, il vulgarise et documente sa progression et rend de fait accessible un travail titanesque. Si l’apparente facilité des vidéos pourrait donner envie de reproduire l’oeuvre de ce YouTubeur, attention cependant à la dangerosité de réalisation (si vous êtes seul et coincé sous un mur, personne ne pourra venir vous délivrer).

La première de ses 11 vidéos a été vues plus de 200.000 fois et les autres cumulent quelques dizaines de milliers de vues, prouvant l’intérêt de YouTube pour le DIY.

Les 11 vidéos de construction de Thecrazyfarmer sont à visionner sur sa chaîne.