Clit Révolution, la série documentaire sur les femmes qui s’approprient leur sexualité pour faire la révolution

" La Clit Révolution c’est un appel à l’engagement sur les réseaux, dans la vie, dans la rue, c’est une prise de conscience du pouvoir des femmes. C’est un projet par des femmes, avec des femmes et pour des femmes " expliquent Elvire Duvelle-Charles et Sarah Constantin dans le premier épisode de Clit Révolution.

Suite à ce constat, les deux jeunes femmes ont décidé de créer le compte Instagram Clit Révolution . Ce compte Instagram, Elvire Duvelle-Charles et Sarah Constantin le voient comme une sorte de " safe place " où les femmes peuvent échanger sur leur sexualité et leurs expériences dans la bienveillance et sans être jugées. Clit Révolution aujourd’hui c’est une communauté de plus de 45 900 followers avec qui les deux jeunes femmes échangent régulièrement. A force de discuter avec ces femmes de tout âge, de tout origine et de toute orientation sexuelle, Elvire Duvelle-Charles et Sarah Constantin ont décidé d’aller plus loin en allant à leur rencontre.

Le projet Clit Révolution est né d’un constat : si les deux jeunes femmes sont assez libérées de parler de leur sexualité dans l’espace publique et d’utiliser leur corps comme outil politique en tant que Femen, dans l’intimité c’est une autre histoire… " J’ai remarqué que quand je me retrouve dans une chambre avec un partenaire, ce n’est plus du tout la même chose, j’ai beaucoup plus de mal à me séparer des injonctions sexistes dans l’intimité que dans la collectivité " explique Elvire Duvelle-Charles au micro de Cheek Magazine dans le podcast Flux .

L’ère post #metoo a libéré la parole des femmes et levé de nombreux tabous concernant leur corps et leur sexualité. La nouvelle série documentaire Clit Révolution est réalisée par deux activistes féministes Femen, Elvire Duvelle-Charles et Sarah Constantin. L’une est journaliste, l’autre est réalisatrice et ensemble, elles comptent bien faire la révolution en parlant du sexe féminin de manière décomplexée.

2 épisodes disponibles

Clit Révolution, c’est 9 épisodes qui sortent un jeudi sur deux. Deux épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne youtube et le site Slash de France TV.

Episode 1 : " Préliminaires : dessine-moi un clit "

" Est-ce que ma chatte est moche ? " " C’est quoi une chatte parfaite ? " Tant de questions qu’Elvire et Sarah se posent au même titre que d’autres millions de femmes, dont celles de leur communauté Instagram. Fortes de cet âpre constat, elles vont dans la rue, au musée, chez un chirurgien plastique pour tenter de mieux comprendre d’où vient l’immense tabou qui muselle la sexualité féminine.

Episode 2 : " Le porno féministe : un orgasme dans ton casque "

Le deuxième épisode s’attaque au porno. Longtemps dénoncée par les féministes de tous bords, la pornographie est accusée d’être faite par et pour les hommes. Dans cet épisode Sarah et Elvire se posent différentes questions : Faut-il interdire la porno-graphie ou faut-il la changer? Le porno peut-il être féministe ? Pour y répondre elles vont rencontrer Olympe de G., figure clé d’un nouveau cinéma X émergent qui revendique une oeuvre qui ouvre la voie à un désir féminin assumé et respectueux des femmes. Sarah et Elvire vont se lancer avec l’aide d’Olympe dans l’écriture et l’enregistrement d’un porno féministe audio dont elles seront auteures et actrices.

Clit Révolution c’est frais, c’est drôle, c’est interpellant et le ton est décomplexé. Le format est lui aussi original puisqu'il est en partie filmé à l’Iphone et en partie filmé par une caméra, il mélange à la fois des archives et des animations. On a hâte de découvrir les prochains épisodes!