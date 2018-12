"Cities and Memory" remixe les bruits du monde

La carte sonore interactive se fait l’oreille de la planète et ré-imagine un monde aux sonorités nouvelles.

“Cities and Memories” est un projet écologique et artistique pensé et créé par Stuart Fowkes, artiste sonore et enregistreur de terrain originaire d’Oxford. Après avoir posé son micro dans de nombreux coins du globe, il a eu l’idée de mettre sur pied cette carte interactive sonore.

“Cities and Memories” prend la forme d’une carte interactive participative et 500 personnes y ont déjà contribué. Pour l’instant, ce sont près de 2.000 sons qui ont été collectés dans quelques 80 pays. Le Lac Turkana, la station de métro de San Francisco, les canaux de Venise et ses vaporettos… Il existe même un enregistrement à Bruxelles, Avenue Legrand à Ixelles. Au départ, les sons qui avaient été récoltés par Stuart Fowkes et d’autres étaient des enregistrements où la présence humaine ne se faisait pas entendre. Le but était d’ailleurs de sensibiliser à l’impact du bruit humain sur la nature, notamment les animaux et les plantes.

Chaque point de la carte correspond à un enregistrement sonore et possède aussi sa version remixée. Les musiciens peuvent réinterpréter les captations et les inclure à des musiques ambiantes faites d’electronica et autres pistes vocales pour un résultat décontractant. Chacun peut contribuer et ajouter sa propre composition sonore.

“Cities and Memories” est à visiter à cette adresse.