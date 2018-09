Chat + Internet = remède à la dépression

Paris Zarcilla est un jeune réalisateur et auteur londonien qui aime à partager ses expériences, ses réflexions et ses états d’âme sur son compte Twitter . Un peu comme un palliatif à son anxiété, il utilise le réseau social comme un journal intime. Un jour de mai 2018, Paris trouve un meilleur médicament à son stress : une chatte et ses chatons ont élu domicile en dessous de son lit.

Quand un jeune réalisateur anxieux croise la route de quatre chatons et leur mère et documente la rencontre sur Twitter.

So... I JUST FOUND A CAT THAT IS NOT MINE AND IT HAS HAD BABIES UNDER MY BED. pic.twitter.com/83ktBHGgT5

Right... moral compass ruined. Cat Gods have mercy on my heart. pic.twitter.com/VeepjjvVHs

Les quatre chatons permettent à Paris de relativiser sur sa vie et d’améliorer la santé mentale du jeune réalisateur. Cette jolie histoire illustre tous les bienfaits que les animaux apportent aux humains et donc la nécessité de bien les traiter, de ne pas les considérer comme des objets etc. Zarcilla commence une introspection sur les émotions humaines et prend conscience que ses abonnés ont aussi besoin de ces chatons. Le jeune homme reçoit beaucoup de messages de remerciements et a gagné énormément d’abonnés, il en a à présent 53.000. Ceci prouvant que les gens ont besoin de belles histoires pour égayer leur quotidien et qu’un thread Twitter est le parfait outil de relativité.

Après un été à s’occuper des chatons et leur mère et documenter leur évolution, Paris Zarcilla souhaite écrire un livre pour enfants inspiré de l’évènement. Il va aussi garder toute la petite famille et continuer à poster régulièrement de leurs nouvelles.