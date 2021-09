Cet artiste dessine des inconnus dans le métro, puis leur offre leur portrait ultra-réaliste!

Devon Rodriguez est un artiste talentueux dont la spécialité est de dessiner des portraits ultra-réalistes d’inconnus dans le métro New-Yorkais pour ensuite leur offrir. C’est l’instant douceur du jour !

Si nous vous présentons souvent des artistes aux talents divers sur le site de RTBF Culture, celui-ci nous tient particulièrement à cœur. Ses dessins et sa générosité nous ont en effet beaucoup touchés, comme des millions de personnes à travers le monde.

Son nom : Devon Rodriguez. A 25 ans, son compte Instagram est suivi par plus de 2.6 millions de personnes et pour cause : son art touche en plein cœur ! L’artiste réalise des portraits ultra-réalistes d’inconnus assis dans le même métro que lui. Les dessins sont authentiques et naturels, car l’artiste ne prévient pas les inconnus qu’il est en train de les dessiner. Il capte juste l’instant. Cela peut-être une jeune femme en train de lire ou bien un homme au téléphone ou encore une grand-mère avec son chien… Le tout est filmé par l’artiste et partagé sur ses réseaux. Ses vidéos dépassent les millions de vues sur Instagram, Tik Tok ou encore Youtube.

Ce que l’on préfère dans ces vidéos, c’est sans aucun doute le moment où Devon Rodriguez se lève et offre son dessin au modèle inconnu. On peut alors non seulement admirer le superbe dessin mais aussi et surtout découvrir les réactions des personnes dont il a fait le portrait. La plupart sont surprises ou euphoriques et certaines fondent carrément en larmes tellement elles sont émues par la beauté de ce dessin et de cette attention si bienveillante et généreuse à leur égard. Un petit rayon de soleil dans une journée qu’on imagine parfois bien sombre.

C’est d’ailleurs la vidéo du portrait d’une dame extrêmement émue qui l’a fait connaître à travers le monde ! En découvrant son portrait, l’inconnue a littéralement fondu en larmes. Des larmes tellement sincères qu’on en a des frissons : "On ne sait jamais quand quelqu’un a besoin d’un peu de gentillesse et d’attention. Faisons tous du bien à un inconnu aujourd’hui" commentait l’artiste en partageant cette vidéo. Il était loin d'imaginer en la postant que celle-ci serait visionnée et partagée des millions de fois.

Si vous souhaitez avoir une chance de croiser le chemin de Devon Rodriguez, il paraît qu’il a une préférence pour la ligne 6 qui relie le Bronx à Manhattan ! Vous savez ce qu’il vous reste à faire… Sinon, vous pouvez aussi simplement admirer ces instants de simplicité et de partage en vous abonnant à sa page Instagram, Youtube et Tik Tok.