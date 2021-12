Catawiki lance sa première vente aux enchères dédiée aux NFT

Les NFT (non fongible tokens) sont des jetons numériques non échangeables avec lesquels l’acheteur acquiert une sorte de droit de propriété sur un élément numérique. Signe de leur succès, des personnalités aussi diverses que le réalisateur Quentin Tarentino ou le cycliste belge Wout van Aert s’y sont frottés, l’un avec des scènes délaissées de Pulp Fiction et l’autre proposant deux de ses victoires d’étape lors du dernier Tour de France. Le programme à l’origine du web est également parti pour 5,4 millions de dollars sous forme de "NFT" en juillet, tandis que les toutes premières émoticônes ont été vendues pour plus de 200.000 euros aux États-Unis.

Le site spécialisé dans la vente aux enchères en ligne Catawiki lance sa première vente aux enchères par jetons non fongibles (NFT) , a-t-il indiqué mercredi par communiqué. Une centaine d’œuvres d’art numériques des trois artistes pop Aiiroh, Noble$$ et Sinao passeront sous le marteau entre le 1er et le 11 décembre.

Malgré cette popularité, le fonctionnement des NTF reste obscur pour de nombreuses personnes. Catawiki entend rendre le processus d’achat plus accessible au grand public, en permettant de verser la somme conclue via les modes de paiements habituels. Les frais de transaction seront inclus dans le prix final de l’offre pour plus de facilité, tandis que Catawiki et Mind the Gap, le label français des trois artistes, fourniront aux acheteurs une assistance après l’achat.

Pour chacune des pièces proposées par le graffeur Aiiroh, la Française Noble$$ et l’artiste de rue Sinao, les acheteurs et acheteuses recevront un jeton physique conçu par l’artiste Soyz Ban et une lithographie (physique) unique de l’œuvre.