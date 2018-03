“Casseroles” : j’irai cuisiner chez vous

Zazie Tavitian s’invite dans la cuisine de sa famille, ses amis ou d’inconnus pour parler de nourriture, de traditions et de rapports humains.

Zazie Tavitian est une jeune journaliste française spécialisée dans le domaine culinaire, elle aime découvrir les plans restos les plus authentiques de Paris. Elle écrit des chroniques pour Saumon, un site web imaginé par elle et ses deux comparses, Emmanuel Chirache et Elsa Pereira. On y retrouve des conseils en matière de sorties culturelles et culinaires.