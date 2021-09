Ça danse à nouveau dans les clips musicaux

C’est une tendance qui se répand comme une traînée de poudre. Chaque sortie musicale génère immédiatement des challenges de danse sur TikTok, l’application phare des adolescents. Si ces chorégraphies virales étaient jusqu’ici initiées par les internautes, de plus en plus d’artistes enfilent leurs chaussons dans leurs clips pour proposer à leurs fans des pas de danse à reproduire sur les réseaux sociaux.

En matière de danse, chaque époque a ses préférences. Les années 80 ont été marquées par le fameux "moonwalk" de Michael Jackson, tandis que la décennie suivante a été emportée par les mouvements plus décontractés de la "Macarena". L’année 2021 est, elle, rythmée par les chorégraphies extravagantes de Lil Nas X.

On avait entrevu les talents de danseur du rappeur originaire d’Atlanta dans la vidéo accompagnant son tube country rap, "Old Town Road". Ils crèvent l’écran dans les clips de ses derniers singles, "Montero (Call Me By Your Name)" et "Industry Baby". Il effectue une danse des plus lascives sur les cuisses du diable dans le premier, et twerke torse nu au milieu d’un groupe de détenus dans le second.

Un travail acharné qui a porté ses fruits : "Industry Baby" cumule plus de 129 millions de vues sur YouTube, tandis que le clip de "Montero (Call Me By Your Name)" lui a permis de remporter trois statuettes à la dernière cérémonie des MTV Music Video Awards.