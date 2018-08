Bruxelles au temps des dinosaures

Un ingénieur américain a mis au point une carte interactive qui permet de localiser des villes il y a plusieurs millions d’années.

C’est le très bon site web de Sciences & Avenir qui partageait l’information, une carte interactive a été mise en ligne pour connaître la localisation de sa ville il y a plusieurs millions d’années et voir par la même occasion à quoi ressemblait notre planète. De 750 millions d’années à notre époque, les internautes peuvent observer l’évolution des continents, comment ils se sont formés, comment les océans ont dessiné les côtes, les archipels et où se trouvait leur domicile ou destination de vacances à l’époque des dinosaures.

L’idée vient d’un ingénieur californien du nom d’Ian Webster, un ancien de Google. La carte interactive permet donc de rechercher une adresse et la localiser grâce à un menu déroulant qui liste plusieurs dates : d’aujourd’hui à 750 millions d’années en arrière donc. Il est aussi possible de rechercher son point de repère au temps des premiers coraux, insectes, dinosaures et autres êtres vivants. Une fonctionnalité qui permet aussi de voir à quoi ressemblait la planète Terre quand tel ou tel animal est apparu ou quand les dinosaures ont disparu. Le globe est maniable à l’envi et un zoom est également possible. Un moyen particulièrement ludique d’apprendre l’évolution de la Terre et les différentes ères.

La carte interactive est à explorer ici.