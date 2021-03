BookTok le hashtag qui fait acheter des livres

L’un des comptes qui a réussi ce pari est @alifeofliterature : "J’ai envie que les gens ressentent ce que je ressens", a confié Mireille Lee, 15 ans, au New York Times. Cette dernière a créé ce compte avec sa sœur Elodie, 13 ans, et réunit jusqu’à présent plus de 205.700 abonnés sur la plateforme chinoise.

Sur TikTok, la tristesse fait vendre. Déjà en novembre 2020, le court-métrage "If Anything Happens I Love You", disponible sur Netflix, avait fait un carton sur la plateforme chinoise. Les utilisateurs se filmaient avant et après avoir regardé le film d’animation très touchant, le tout en étant totalement en pleurs. Avec BookTok, la mode aux larmes est de retour.

C’est notamment le livre "Le Chant d’Achille" ("The Song of Achilles"), publié en 2012 par Madeline Miller qui a connu un nouveau succès sur la toile grâce à cette tendance. Le hashtag #sonfofachilles totalise plus de 20,8 millions de vues jusqu’à présent. Les utilisateurs se filment notamment après avoir fini le livre, totalement en larmes, le visage rougi. "Je me sens sans voix de la meilleure façon. Pourrait-il y avoir quelque chose de mieux pour un écrivain que de voir les gens prendre leur travail à cœur ?", a confié l’autrice Madeline Miller au New York Times.