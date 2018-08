Beyond Curie rend hommage aux femmes de sciences

“Beyond Curie est un projet de design qui met en avant les femmes dures à cuire dans les domaines scientifiques, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.”

On ne cessera de le dire, les femmes scientifiques (et les femmes en général) ont souvent été éclipsées de l’Histoire. En dehors de Marie Curie que l’on associe systématiquement au nom de son mari Pierre, peu de gens peuvent citer des grandes scientifiques qui ont changé le monde. Et pourtant, il y en a. A l’image des Culottées de Pénélope Bagieu, de la chaîne YouTube Virago d’Aude Gogny-Goubert, des ouvrages du type “Histoires du soi pour filles rebelles” d'Elena Favilli et Francesca Cavallo, de nombreux projets émergent pour rendre aux femmes un peu de leur prépondérance dans différents secteurs et notamment celui des sciences. C’est aussi le cas de “Beyond Curie”, une initiative d’une jeune neuroscientifique et graphiste nommée Amanda Phingbodhipakkiya. Cette dernière a choisi de rendre hommage à ces femmes qui ont oeuvré pour l’avenir de l’humanité à travers une série de 40 affiches-portraits particulièrement réussis.