"Bestioles", le nouveau podcast qui fait découvrir le monde des animaux de façon ludique aux enfants

Le narrateur embarque l’enfant à la découverte d’un animal spécifique et lui raconte son histoire ainsi que ses caractéristiques scientifiques principales. En toute fin d’épisode, le jeune auditeur découvrira, grâce à un QCM, un mot de langue étrangère en rapport avec la bestiole. Un mot qui résonne comme un objet exotique à ses oreilles et qui l’embarquera encore un peu plus dans le monde aventureux, singulier et plein de surprises de Bestioles !

Les auteurs de Bestioles : Isabelle Collombat pour L’hippocampe et l’orang-outan, Marie Desplechin pour Le ver de terre et Le merle noir, Alice Butaud pour La marmotte et Le kangourou, Jacques-Rémy Girerd pour L’oursin et L’araignée, Orianne Lallemand pour Le crabe et Gwenael David pour La moule.

Un podcast porté par Stéphanie Fromentin, encadrée par Guillaume Lecointre, professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle et conseiller scientifique de la présidence, avec Denis Cheissoux (CO2 mon amour et L’as-tu lu mon p’tit loup) dans le rôle du narrateur et Brigitte Lecordier (comédienne spécialisée dans le doublage) la voix des animaux. Les illustrations ont été réalisées par Fabienne Guevara.

Pour plus d’informations sur : le podcast Bestioles