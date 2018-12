ARTE Trips : déambulations artistiques en VR

Arte Trips propose aux internautes de se plonger dans plusieurs grandes oeuvres de la peinture grâce à la réalité virtuelle.

Les expériences VR développées par Arte prennent comme décor les tableaux des peintres comme Bruegel, Manet, le Douanier Rousseau, Monet, Böcklin ou encore bientôt le Caravage. Le projet d’immersion propose aux visiteurs une plongée dans l’univers si particulier de ces artistes. Les Rêves du Douanier Rousseau, inspiré du tableau peint en 1910 est un voyage au coeur d’une jungle psychédélique chatoyante. Du Jardin des Plantes à la forêt amazonienne, il n’y a qu’un pas. Le Douanier Rousseau était un explorateur par procuration, un aventurier parisien qui ne quitta jamais sa ville. Pourtant, ses toiles sont un appel au voyage faites de couleurs intenses et fraîches, ambiance tropicale.

Le Cri de Munch est une oeuvre plus inquiétante, angoissante. Elle cristallise les cauchemars les plus profonds et sa reproduction en VR ne démord pas à la règle. Peint en 1893 par le peintre norvégien Edvard Munch, “Le Cri” est un des tableaux les plus célèbres au monde. L’oeuvre expressionniste cristallise l’obsession du peintre pour la mort et invente un style angoissé. L’expérience à 360° proposée par Arte Trips happe le spectateur dans le paysage orangé apocalyptique, transformé par ce cri intérieur sourd.

En tout, ce sont 7 expériences que propose la plateforme d’Arte, 7 expérience qui font des oeuvres des espaces déambulatoires fascinants et plein de mystères. A cheval entre le jeu vidéo, l’art et la réalité virtuelle, Arte Trips pousse plus loin encore l’exploration virtuelle.

