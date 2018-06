“Art up your tab” : les petites touches d’art quotidiennes

Un nouveau plugin sur le navigateur Chrome permet de mettre un peu plus d’art dans nos pérégrinations sur le web.

A chaque nouvel onglet ouvert, au lieu d’avoir le traditionnel doodle de Google, c’est une oeuvre d’art issue de Europeana qui apparaît. Le plugin qui a été développé par Creative Commons Netherlands utilise avec ingéniosité la richesse artistique de la collection, toutes les oeuvres qui apparaissent dans votre onglet sont dans le domaine public ou sous licence. Au total sur Europeana, ce sont 7.5 millions d’oeuvres européennes qui sont présentes, provenant de près de 4.000 institutions européennes.

Une fois que l’image apparaît, il est possible de cliquer dessus pour faire apparaître le nom de l’oeuvre, l’auteur, la date, une petite description et l’institution qui l’héberge. Il est également possible de directement télécharger l’oeuvre numérisée ou la partager sur les réseaux sociaux. A la base, le plugin néerlandais avait été mis au point par le Réseau Hollandais pour l’Héritage Digital et ne contenait que des oeuvres nationales. Désormais ce sont des peintures de toutes l’Europe qui apparaissent, le plugin est régulièrement mis à jour et agrémenté pour que l’on ne retombe jamais sur la même image.